В Казахстане стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал», направленное на выявление фактов незаконного пребывания иностранных граждан и нарушения миграционного законодательства. Усиленные проверки проходят по всей стране, в том числе и в Костанайской области.

Как сообщили в департаменте полиции региона, рейды проводятся не только в городах, но и в отдалённых районах, крестьянских хозяйствах и полевых станах, где возможна нелегальная занятость иностранцев.

«Во время рейдовых мероприятий проводятся подворовые и поквартирные обходы жилых массивов и общежитий. За три дня операции “Нелегал” выявлено более 100 нарушений миграционного законодательства. В отношении четырёх иностранных граждан применена процедура принудительного выдворения», — сообщил заместитель начальника управления миграционной службы ДП Костанайской области Мурат Ахметжанов.

В областном центре был задержан 24-летний гражданин соседнего государства, который с апреля текущего года скрывался от правоохранительных органов и уклонялся от исполнения решения суда о выдворении.

13 октября его установили и задержали сотрудники полиции. Решением специализированного суда Костаная нарушителю назначено ограничение свободы передвижения на 30 суток с последующим принудительным выдворением. До момента исполнения решения суда он содержится в костанайском спецприёмнике.

«Хотелось бы напомнить жителям области, что за нарушение правил пребывания иностранных граждан ответственность несёт принимающая сторона. В течение трёх рабочих дней необходимо информировать полицию о пребывании иностранцев через порталы eQonaq или Egov», — подчеркнул Ахметжанов.

По данным полиции, 25 граждан Казахстана уже привлечены к ответственности за нарушение этих правил.

За незаконное использование иностранной рабочей силы наказаны семь работодателей, а со стороны иностранцев зафиксировано 76 нарушений миграционного законодательства.

В полиции отмечают, что операция «Нелегал» проводится на регулярной основе и направлена на обеспечение законности и безопасности в миграционной сфере.

