Без документов, без ответственности — и с пассажирами. Именно так работают некоторые нелегальные перевозчики, которых активно выявляют сотрудники полиции в рамках республиканской операции «Перевозчик». Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

С 10 октября по всей стране, включая Костанайскую область, стартовали масштабные рейды по проверке общественного транспорта. Проверяют не только техническое состояние автобусов, но и законность их работы. Как сообщили в департаменте полиции региона, основная цель проверок — не наказание, а профилактика аварий и обеспечение безопасности пассажиров. Особое внимание уделяется автобусам, курсирующим по городским и междугородним маршрутам. Инспекторы оценивают наличие аптечек, противооткатных устройств, маршрутных листов и разрешительных документов. Обязательным условием выхода на линию остаются предрейсовые медосмотр и техосмотр водителей.

Отдельный акцент — выявление нелегальных перевозчиков, работающих без лицензий, уведомлений и договоров. Такие «частники» нередко пренебрегают элементарными мерами безопасности. Их транспортные средства для перевозки часто не проходят технический контроль, не застрахованы, а водители могут не иметь соответствующего разрешения на такой вид деятельности. В случае аварии пассажиры таких рейсов остаются без правовой и страховой защиты.

Операция «Перевозчик» продлится до 13 октября. За это время планируется охватить все основные маршруты в области. Все выявленные нарушения будут фиксироваться, по каждому факту составляются административные протоколы, материалы передаются в суды и уполномоченные органы для дальнейшего реагирования.

«Полиция призывает жителей области быть бдительными и не оставаться в стороне. Если вы заметили подозрительный автобус или такси, работающие без опознавательных знаков и документов — сделайте фото, зафиксируйте маршрут и сообщите в органы правопорядка. Это поможет предотвратить возможные риски и защитить других пассажиров. Общественный транспорт — неотъемлемая часть повседневной жизни тысяч костанайцев. От того, в каком состоянии находится автобус и кто сидит за рулём, напрямую зависит безопасность каждого. Контроль за перевозчиками — это не просто вопрос соблюдения закона, это вопрос жизни, доверия и общественной безопасности», — говорится в сообщении ДП.

