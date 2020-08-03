Масштабный ремонт дорог продолжается в Костанайской области

В 2020 году на проведение дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах республиканского значения выделено 15,5 млрд тенге, что почти в 2 раза больше, чем в 2019 году.

Из них 9 млрд тенге выделено на реконструкцию участков автомобильной дороги «Карабутак – Костанай» от поселка Денисовка до города Рудный, общей протяжённостью 114 километров.

На завершение работ на участке от поселка Денисовка до поселка Перелески, протяженностью 34 километров, выделено 2,6 млрд тенге. На объекте мобилизовано 358 человек персонала, 148 единиц техники. Работы ведутся в две смены. В текущем году планируется открытие движения по всей протяженности дороги.

«Также 3,5 млрд тенге выделено на завершение работ на участке от поселка Перелески до станции Тобол, протяженностью 31 километр. На сегодняшний выполняется устройство путепровода и устройство дорожной одежды на транспортной развязке в районе города Лисаковск. На данном участке открыто движение по основной дороге протяженностью 13 километров. Кроме того, 1,7 млрд тенге выделено в текущем году на реализацию объекта по участку проходящему от станции Тобол до моста через реку Аят, протяженностью 24 километра. По участку проходящему от моста через реку Аят до города Рудный, протяженностью 19 километров в настоящее время рабочий проект направлен в Комитет автомобильных дорог МИИР РК на утверждение»,- сказал директор Костанайского областного филиала АО НК «ҚазАвтоЖол» Андрей Горват.

Еще 990 млн тенге выделено в текущем году на реализацию объекта по участку проходящему в черте город Рудный, протяженностью 5,1 километров. В настоящее время выполняются работы по Тобольскому ДЭП и ведется оформление разрешительных документов для грунтового карьера, а также устройство объездной дороги, отсыпки земляного полотна и снятие растительного слоя.

На капитальный ремонт в 2020 году выделено 400 млн тенге.

Из них будет отремонтирован участок автодорог «Жезказган-Петропавловск» в районе города Аркалык, протяжённостью 3 километра, и моста через реку «Бала-Терсаккан». А также участок автодорог «Екатеринбург – Алматы» в районе поселка Севастопольский Сарыкольского района, протяжённостью 14 километров.

«На средний ремонт выделено 4,1 млрд тенге, на которые будет отремонтировано 110 километров автодорог, в том числе на ремонт методом ресайклинга участка автодороги «Денисовка-Житикара-Мюктиколь», протяжённостью 30 километров. А также на завершение работ методом ресайклинга по переходящему участку автодороги «Екатеринбург-Алматы» от поселка Степной до поселка Сарыколь, протяжённостью 50 километров. Завершение работ – до 31 октября 2020 года»,- сообщил Андрей Горват.

На содержание автомобильных дорог республиканского значения Костанайской области в 2020 году было выделено 1,7 млрд тенге, за 7 месяцев освоено 1,2 млрд тенге или 72%.

В целях подготовки автодорог республиканского значения области к зимнему периоду ТОО «Казахавтодор» выполнят механизированную и ручную окоску обочин и берм, а также вырубку кустарников и дикорастущей поросли на откосах и кюветах.

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