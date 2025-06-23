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Масштабный ремонт начинается. Костанайцев просят заранее продумывать маршрут

— Сегодня, 11:22
Изображение для новости: Масштабный ремонт начинается. Костанайцев просят заранее продумывать маршрут

pixabay.com

Информацию распространила пресс-служба отдела ЖКХ Костаная. В связи с началом ремонта, костанайцев просят заранее продумывать маршрут.  

«В связи с началом ремонта пр. Аль-Фараби в границах улиц Баймагамбетова-Майлина с 24 июня по 30 сентября будет произведено частичное перекрытие дороги, просим Вас заранее планировать маршрут движения. Приносим свои извинения за причиненные временные неудобства», — говорится в сообщении.



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