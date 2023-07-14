Масштабный ремонт тепловых сетей идет в Рудном

Минувшая зима для Рудного выдалась сложной. Порывы на магистральных теплосетях и аварийные отключения привели к введению в городе горняков режима ЧС техногенного характера. Чтобы ситуация не повторилась, в Рудном сейчас идет серьезное обновление теплосетей. На это из госказны выделено больше 8 млрд тенге.

Магистральные сети меняют сразу на нескольких улицах — это Горняков, Ленина, Строительная, Корчагина и Сандригайло.

— Если взять те работы, которые выполняем, то у нас износ снизится в среднем на 5 процентов. У нас всего сетей в городе 182 км , из которых 36,6 — это магистральные сети, остальное это внутриквартальные сети. В этом году из 36,6 км — 8 км поменяем магистральные сети, — рассказывает директор ТОО «Рудненские тепловые сети» Арман Жунусов.

Сейчас же теплосистема Рудного, включая сети поселков Горняцкий и Качар, изношена на 67 процентов. Эти ветхие коммуникации еле выдержали прошедшую зиму, в итоге в городе был объявлен режим ЧС. Часть теплотрасс меняют и на улицах Марите, Гагарина, Топоркова, 50 лет Октября, проспекте Комсомольском. Вместо металлической проложат трубы с теплоизолирующим слоем из пенополиуретана.

— У нас работы выполняются чуть быстрее, чем мы закрываем акты. Я буду оперировать теми работами, которые есть по факту. Выполнены сейчас на текущий момент то, что касается укладки труб — порядка 30 процентов и 10 км уже труба уложена, — сообщил Жунусов.

Как отмечают коммунальщики, все работы они планируют завершить и проверить их качество в сентябре. А вот горячая вода в дома рудничан вернется чуть раньше — в середине августа. Для каждого микрорайона обозначен свой срок, который зависит от завершения работ на участках.

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