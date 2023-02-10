Массовая авария и пожары. Оперативная сводка по Костанайской области

Массовая авария, с участием пяти машин, произошла в Костанае. Последствия её, на парковке возле одного из торговых центров города, сняли очевидцы.

Как сообщили сотрудники управления полиции города, жительница Костаная 1976 года рождения, двигалась на автомобиле Хендай по проспекту Абая со стороны района КЖБИ. Перекресток с улицей Баумана она проехала на запрещающий сигнал светофора, в следствие чего ей пришлось уклониться от столкновения с машиной, которая двигалась перпендикулярно её маршруту. Водитель не справилась с управлением, выехала с проезжей части, пересекла тротуар, и на парковке столкнулась с четырьмя автомобилями. Медицинское освидетельствование показало, что женщина была трезва. Она не пострадала. В припаркованных машинах в момент столкновения никого не было. Всего, по данным костанайской полиции, 8 февраля в городе произошло 19 столкновений автомобилей.



АЛМАТ КАРЫМСАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МЕСТНОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ УП КОСТАНАЯ



«В данных ДТП пострадавших не имеется. Основными причинами ДТП являются несоблюдение дистанции до впереди идущего транспорта, нарушение правил маневрирования, а так же, движение задним ходом».

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