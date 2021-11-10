Массовая ревакцинация населения в Казахстане начнётся в январе 2022 года

Ревакцинация в Казахстане стартует 22 ноября, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства, передает informburo.kz

По его словам, ревакцинация будет проходить в два этапа, учитывая, что в первую очередь были привиты лица из группы риска. До конца текущего года с учётом сроков первичной вакцинации ревакцинации подлежат уязвимые группы населения – медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, силовых структур. Допускается к ревакцинации без учёта установленного срока лица старше 60 лет, а также самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела против КВИ.

«С учётом начала массовой первичной вакцинации в апреле, все граждане республики, завершившие первичную вакцинацию, через 6-9 месяцев после полного курса вакцинации подлежат ревакцинации с января 2022 года», – сказал Алексей Цой. Читайте также: Вакцинировать детей от коронавируса будут в школах — Цой

На первом этапе (IV квартал 2021 года, I-II кварталы 2022 года) планируется охватить ревакцинацией около 1 млн человек. На втором этапе (I-II кварталы 2022 года) – 6,2 млн граждан.

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