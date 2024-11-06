Число заявок на изъятие пенсионных денег на жилье снова подпрыгнуло. В октябре было исполнено 45,3 тыс. заявлений на единовременную выплату пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий, что на 15% больше, чем было в сентябре. Об этом сообщает Телеграм-канал Первого кредитного бюро.

Напомним, резкий всплеск активности начался в июле, после того, как в публичном поле появился тезис о возможных ограничениях дальнейших изъятий. С тех пор эта активность, особенно не усмирялась, сообщает бюро. Нынешнее число «жилищных» заявлений оказалось даже больше, чем было в предыдущие три бурных месяца. Общая сумма исполненных ЕНПФ обращений в октябре составила 37,4 млрд тенге.

К сентябрю она практически не изменилась, а вот по сравнению с июльским пиком в 45,1 млрд все же оказалась скромнее. Каждое третье заявление, обработанное в прошлом месяце, было связано с пополнением вклада в системе жилстройсбережений для дальнейшего накопления. А по сумме самая заметная доля у окончательного расчета при покупке жилья (38%).

А что там с изъятиями на лечение?

Общее число исполненных заявлений в октябре достигло 13,2 тысяч единиц. Сумма составила 13,2 млрд тенге. Тут практически все – изъятия на услуги стоматологов.

«Как раз такой тип использования средств сначала подумывали вообще временно приостановить, потом – усложнить, но пока об окончательном решении не сообщалось», — говорится в сообщении бюро.

Данные – ЕНПФ, расчеты основаны на суммах без учета ИПН

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