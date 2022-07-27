Массовое банкротство грозит бизнесменам в Казахстане из-за цен на сахар

Около 60 тысяч заведений общепита в Казахстане оказались на грани банкротства из-за высоких цен на сахар. Об этом говорится в сюжете телеканала «Хабар 24», передает Tengrinews.kz.

Производство, по словам предпринимателей, становится нерентабельным. В некоторых регионах сладкий продукт или совсем отсутствует, или продают его с бешеной наценкой. Практически у каждого заведения долги на десятки миллионов тенге, а решиться и повысить средний чек, говорят бизнесмены, не выход. Так можно окончательно растерять всех клиентов.

«В 90 процентах меню используется сахар. Начиная от хлеба, мяса, то есть он везде абсолютно идет. В маринадах, соусы всевозможные. Цена на него стала просто космос. Сами понимаете, по 800-900 тенге килограмм сахара. Цены поднимать просто нереально, нерентабельно. Дело в том, что у нас и так 30-процентный отток клиентов произошел за время пандемии», — заявила советник председателя Ассоциации общественного питания РК Вероника Нурпеисова.

И если более крупный бизнес эти проблемы, скорее всего, переживет, то вот мелким кондитерским и кофейням придется непросто. В среднем такие заведения могут использовать до 100 килограммов сахара в день.

«Раньше мы могли спокойно обратиться к нашим поставщикам и купить сахар по приемлемым ценам. Сейчас же все сильно изменилось. Стоимость продукта выросла аж в два раза. Килограмм отдают за 1000 тенге, но иногда даже за такую цену сахар купить не удается. Дошло до того, что мы самостоятельно ищем его на прилавках рынков и магазинов», — говорит бариста Кагылез Абдирахманов.

Впрочем, и другим заведениям приходится несладко. Например, пекарне, чтобы производить хлеб, выпечку и прочие кулинарные изделия, в месяц необходимо до 500 килограммов сахара. С учетом новых расценок на сладкий продукт приходится тратить более восьми миллионов тенге, говорит бизнесвумен Екатерина Васильева. Со слов предпринимательницы, высокая закупочная цена на сахар уже привела к тому, что пришлось сократить выпуск компотов и морсов.

«Для нас это ситуация банкротства. Нет сырья, нет работы, что я могу сделать? Не сегодня, так завтра мы просто можем закрыться. Нам не из чего делать. Мы, конечно, можем спокойно покупать, спокойно наценивать, но тогда вы должны, как потребители, быть готовы, что будете покупать булку хлеба простого пшеничного по 500 тенге, а ржаного хлеба — по 1000», — заявила предпринимательница Екатерина Васильева.

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев пообещал, что к осени стоимость сахара нормализуется, а к 2025 году страна нарастит его производство. Предприниматели в свою очередь отметили, что ждать до осени не могут, и просят чиновников выделить им дополнительный сахар по приемлемой цене. Он нужен им только для производственных целей. Иначе многим из них грозит банкротство

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