Оперативная информация о ситуации на автодороге «Астана-Петропавловск» представлена АО НК «КазАвтожол».

3 января 2025 года в 07:20 из-за ухудшения погодных условий на участке автодороги республиканского значения «Астана-Петропавловск» (км 18–232) было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.

После улучшения погодных условий и расчистки дороги в 12:30 движение в сторону города Щучинск было организовано под сопровождением сотрудников департамента полиции и специальной техники «КазАвтоЖол».

Однако, по предварительным данным, из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции в 13:28 на 153-м километре трассы, в районе села Жанаталап, произошло массовое столкновение с участием примерно 95 автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники полиции и специалисты «КазАвтоЖол».

Одна полоса очищена, автомобили, которые находятся в рабочем состоянии, начали движение. На месте задействованы 22 комбинированные дорожные машины (КДМ) и 2 трактора. В настоящее время движение на указанном участке дороги вновь ограничено для всех транспортных средств.

Дорожные службы работают в круглосуточном режиме.

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