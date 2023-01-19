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Массовое убийство собак расследует полиция в Костанайской области

Источник фото: vkurse_kst

Полиция расследует массовое убийство собак в Костанайской области, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Казахстана.

«Полиция города Житикары сообщила, что по факту обнаружения мертвых собак начато досудебное расследование предусмотренное статьей 316 УК РК «Жестокое обращение с животными», — сообщили в ведомстве.

В социальных сетях появилась информация, что собаки были убиты из огнестрельного оружия и выброшены возле дач.

«Мы конечно же написали заявление в полицию. В полиции первое что нам сказали: «Вы понимаете, от людей очень много жалоб, ведь собаки предоставляют угрозу».  Даже сам начальник полиции вышел к нам и сказал тоже самое, ну ведь собаки же предоставляют угрозу.. это как понимать?? Т.е. сотрудники полиции вместе со своим начальником не в курсе, что у нас запрещено убивать собак?? Что закон вышел еще в марте прошлого года. И считают убийство собак из огнестрела нормальным явлением, ведь эти собаки, которые 40 см в холке, предоставляют угрозу… какую угрозу?? Угрозу предоставляют наши граждане!», – пишет автор поста в инстаграм аккаунте vkurse_kst.

 

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