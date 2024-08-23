Массовые сообщения с номера 1414. Костанайцы боятся остаться без жилья

Им массово начали приходить сообщения с номера 1414 о том, что необходимо обратиться в акимат в течение 15 дней и предоставить документы, либо их исключат из очередности. В отделе жилищных отношений отметили, что сейчас проводится инвентаризации очередников.

Бадегуль Кадрелинова получила такое сообщение, и сразу запаниковала. Женщина уже на протяжении 5 лет стоит в очереди на жилье. В сообщении не указано, какие необходимо предъявить документы, да и куда обращаться тоже. А сделать все нужно в довольно сжатые сроки.

«12 августа получила сообщение от 1414 о том, что нужно в течение 15 рабочих дней предоставить данные. Конкретно, какие документы, указано не было. Просто приходите по месту жительства в акимат. С тех пор все и началось, вчера я приехала в акимат, меня отправили в жилищные отношения. Когда я приехала сюда, здесь было очень много народу», — сообщила Бадегуль Кадрелинова.

По словам женщины, в отделе жилищных отношений вчера вразумительного ответа не дали. Сообщили только, что по этим вопросам принимают дважды в неделю — в понедельник и четверг. Информацию нам подтвердили. Специалисты отмечают, что сегодня проводится инвентеризация списков очередников. Сообщения приходят для того, чтобы сверить данные, возможно у кого-то появились дети, а кто-то сменил фамилию. Всего в областном центре сегодня в очереди на жилье стоят 14 тысяч человек.

«Автоматическое исключение из очереди всех граждан, кому пришли СМС, не будет. Возможно, в дальнейшем, автоматическое снятие по нескольким основным основаниям: смерть человека, гибель человека, если человек и состав семьи не прописаны в данном населенном пункте, а также, если имеется в собственности жилище. По этим основанием возможно автоматическое исключение, по всем остальным случаям будет индивидуально отрабатываться», — говорит заведующий сектором отдела жилищных отношений акимата Костаная Кайрат Кудабаев.

Кайрат Кудабаев отметил, что сообщение, которое получили очередники, немного некорректное. Так как время у костанайцев есть до конца года. Приходить, кстати, тоже не обязательно, сверить свои данные можно на специальном сайте Kezekte.kz А если какие-то данные изменились, добавить их можно также в онлайн режиме.

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