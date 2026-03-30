Массовые выдворения: въезд в Казахстан закрыли на 5 лет

В Казахстане завершено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал», направленное на обеспечение общественного порядка и пресечение нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает Polisia.kz.
По итогам операции выявлено свыше 7 тысяч правонарушений, совершённых иностранными гражданами. В частности, 4,1 тысячи человек привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания, ещё 2,7 тысячи — за незаконную трудовую деятельность.
Также к ответственности привлечены более 2,2 тысячи казахстанцев и юридических лиц за несвоевременное уведомление полиции о проживающих у них иностранцах. Более 500 работодателей наказаны за незаконное использование иностранной рабочей силы.
Общая сумма наложенных штрафов превысила 200 миллионов тенге.
В рамках мероприятий сокращены сроки пребывания для 1,5 тысячи иностранцев. Судами вынесено 1,2 тысячи решений о выдворении нарушителей за пределы страны. Принудительно выдворен 121 человек, в том числе 8 — представители деструктивно-радикальных течений. Всем им закрыт въезд в Казахстан сроком на 5 лет.
Кроме того, возбуждено 24 уголовных дела, в том числе за незаконное пересечение государственной границы, организацию незаконной миграции и нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы.
Как отмечают в МВД, в ряде случаев к нарушениям иностранцев подталкивают сами граждане Казахстана, стремясь к быстрой незаконной прибыли. В нескольких регионах страны уже начаты досудебные расследования по фактам незаконного привлечения иностранной рабочей силы.
Также выявлен случай, когда гражданин Казахстана по поддельным документам легализовывал иностранцев — по данному факту проводится расследование.
В ходе операции задержаны 22 иностранца, находившиеся в розыске. Некоторые из них разыскивались соседними государствами за совершение уголовных правонарушений.
Работа по выявлению и предупреждению нарушений миграционного законодательства продолжается.
