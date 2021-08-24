вашиновости Массовый сбой? У костанайцев по четыре раза за проезд списывают деньги

#вашиновости «В автобусе у всех по 4 раза снимают за проезд. И это прям у большинства. Что снова не то с программой? Возмущению нет придела»,- пишет читательница.

«Сегодня ехала с работы на 12 маршруте, оплатила картой каспиголд, как обычно… Со счета были сняты не за один проезд, а за несколько… О чем свидетельствует сообщения на телефон в приложении каспи голд…куда обратиться…могу вам выслать фото сообщении… а если это будет постоянно?», — написала еще одна жительница Костаная.

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