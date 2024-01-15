Мать и дочь были без сознания. Полицейский спас людей в Костанайской области

Оперуполномоченный Карабалыкского отдела полиции Амержан Топалов находится в отпуске. 13 января ему на мобильный позвонил знакомый и сообщил, что в квартире соседнего дома произошла утечка газа.

Амержан набрал номера всех специальных служб и выбежал на место. Квартира располагалась на 1-ом этаже. Попасть в нее через железную дверь не удалось и ему пришлось забраться внутрь через окно.

«Мне помогал знакомый Куандык. В квартире стоял едкий запах и не было света. Мы сразу же перекрыли газ и открыли все окна. Пройдя в гостиную, увидели женщину, которая лежала без движения, со рта у нее шла пена. В спальне лежала ее дочь, которая билась в конвульсиях. Мы вынесли их из квартиры, снаружи уже стояла скорая помощь», – рассказал Топалов.

Как оказалось, в квартире замерзла вытяжка газовой плиты и газ распространился по помещению.

Сейчас здоровью жильцов ничего не угрожает. Полицейский навестил их в больнице. Они выразили слова благодарности.

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