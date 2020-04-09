Мать и трое детей отравились угарным газом в Костанайской области

Происшествие случилось 8 апреля в селе Карасу Карасуского района. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС.

В частном жилом доме, из-за неисправности отопительной печи на твердом топливе, была закрыта задвижка, получили отравление угарным газом хозяйка дома и ее дети.

«Госпитализированы в больницу хозяйка 1985 г.р., и ее дети 2009 г.р., 2018г., 2019г. Их состояние легкой степени тяжести», — отметили в пресс-службе.

ДЧС Костанайской области напоминает: печь с закрытой задвижкой и недогоревшим топливом представляет собой источник угарного газа и незаметный отравитель! Соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации печей и отопительных приборов!

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