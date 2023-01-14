Мать-одиночка с шестью детьми в сильный мороз осталась на улице.

В Шымкенте мать-одиночка Назира Дуйсенбаева оказалась на улице с шестью детьми после того, как пожар практически полностью уничтожил съемное жилье, где проживала женщина. Об этом говорится в сюжете телеканала OTYRAR, передает Tengrinews.kz.

«Примерно в шесть утра начала гореть крыша, я стала самостоятельно тушить огонь. Когда поняла, что сама не смогу справиться, взяла детей и выбежала на улицу. Все было в дыму. Я укутула детей одеялом и отвела к соседке. Ничего практически не смогла из вещей спасти. Уцелели только кровати, посуда и стол», — не сдерживая слез, рассказала женщина.

Назира снимала небольшой дом в жилом массиве Кайнар-Булак. Женщина не работает, говорит, все время уходит на воспитание детей, один из которых — ребенок с тяжелым заболеванием. Отец шестерых детей семью бросил. Женщина живет на пособия. Денег не то чтобы на новое жилье, на восстановление дома не найти.

«В семь утра приехали пожарные и потушили пожар. Старший сын лежал здесь, кажется, на него что-то упало, он обжегся. Когда начался пожар, мы спали, даже запаха дыма не почувствовали. Этот дом мы снимали за 15 тысяч. Хозяин жилища настаивает на том, чтобы мы отремонтировали дом за свой счет. А мы еле концы с концами сводим, пятилетней дочери должны были сделать операцию. Но вот теперь у нас беда», — поведала женщина.

Пока погорельцев приютила соседка. На восстановление дома уйдет немало времени и денег. Женщина надеется на добрых людей, которые помогут со стройматериалами и сбором средств. Счета Назиры заблокированы, многодетная мать просит отправлять деньги на карту соседки.

Телеканал отмечает, что только за один день неравнодушные казахстанцы собрали многодетной маме около 10 миллионов тенге. Волонтеры, журналисты и общественники помогли семье продуктами и одеждой. Сбор средств продолжается.

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