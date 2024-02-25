Мать оставила новорождённого умирать на морозе

Фото alau.kz
Полиция ищет мать брошенного младенца в Караганде, сообщает Zakon.kz.
По информации полиции, в Центр оперативного управления поступил звонок от мужчины. Он сообщил, что у подъезда одного из домов Юго-Восточного сектора Караганды лежит ребенок.
«Незамедлительно прибывшим нарядом полиции был найден и спасен от обморожения новорожденный мальчик. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и мать ребенка. Мальчик передан врачам скорой помощи», – говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности.