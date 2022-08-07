Мать погибшего просила строгого наказания. Виновнику смертельного ДТП вынесен приговор

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В Костанайском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении К. за нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение по неосторожности тяжкого и среднего вреда здоровью человека.
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Судом установлено, что 29 марта в городе Тобыл Костанайского района подсудимый К., управляя автомобилем, в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем, движущимся во встречном направлении.
В результате ДТП пассажир П., ехавший в машине подсудимого К., от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Прокурор просил назначить наказание подсудимому в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с лишением права управления транспортными средствами на срок 10 лет.
Потерпевшая – мать погибшего в суде просила назначить подсудимому строгое наказание в виде лишения свободы.
Подсудимый вину и исковые требования признал в полном объеме.Принес извинения потерпевшей стороне.
Санкция части 3 статьи 345-1 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 10 лет.
При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого К. — чистосердечное признание вины и его раскаяние в содеянном.
Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.
Судом К. признан виновным в совершении деяния, предусмотренного ст.345-1 ч.3 УК, с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет.
Напомним, на прошлой неделе вынесен приговор водителю, который насмерть сбил мальчика в Костанае.
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