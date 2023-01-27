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Мать сожгла ребёнка в печи в РК

polisia.kz

Следствие ведется по статье 100 УК РК (Убийство матерью новорожденного ребенка).

По факту убийства матерью плода после выкидыша в Акмолинской области начато досудебное расследование, сообщаетpolisia.kz

Об инциденте 26 января т.г. в полицию сообщила врач районной больницы после проведенного планового осмотра 32-летней жительницы г. Макинск, находящейся на 24 неделе беременности.

В ходе расследования предварительно установлено, что 24 января т.г. у женщины открылось кровотечение, при этом за медицинской помощью она не обратилась. В результате дома произошел выкидыш. Согласно показаний акмолинки, плод, не подающий признаков жизни, она сожгла в горящей печи.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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