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Мать троих детей, которую искали пять месяцев, погибла от рук собственного сына

pixabay.com

В Восточно-Казахстанской области 15-летний парень-токсикоман жестоко расправился с собственной матерью, после чего избавился от тела так, что пропавшую без вести искали в течение почти полугода. Случайность помогла обнаружить следы преступления и останки женщины, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Убийство произошло в августе 2022 года в поселке близ Усть-Каменогорска. В пятницу вечером мать троих сыновей возвращалась из областного центра, где работала, на выходные. Идя к дому от автостанции женщина застала, как младший сын нюхал клей из полиэтиленового пакета.

Мать и сын поругались. «Она стала ругать Али (тут и далее имена изменены — прим.) и даже несколько раз ударила его по щекам и груди. Одурманенный подросток схватил ее за одежду спереди и несколько раз встряхнул с такой силой, что порвалась футболка. А затем размахнулся и закатил матери такую затрещину, что она упала на землю», — пишет издание.

Женщина поднялась и сказала, что расскажет все старшему сыну, который непременно разберется со злополучной привычкой брата. «Неизвестно, что стало последней каплей: страх перед грядущим возмездием со стороны брата или раздражение, которое впервые в таком объеме вылилось на голову юноши. Подросток нагнулся, и пальцы его сомкнулись на лежащем у ног булыжнике. Он догнал Салиму и первым ударом в голову сбил ее с ног. Потом бил до тех пор, пока не размозжил матери череп», — говорится в статье.

Совершив убийство, парень отвез на тачке тело матери и ее сумку в давно пустовавший соседский дом. Он спрятал тело в выгребной яме, куда сбросил и свою одежду. Затем закрыл отверстие бревном и запер дверь нужника на щеколду.

Вскоре средний и старший сын сын, а также бывший муж подняли тревогу из-за того, что мать не вернулась из города. Через несколько суток женщину объявили в розыск. Однако поиски, в которых активно участвовал и младший сын, успехом не увенчались.

Останки женщины нашлись только спустя пять месяцев. Хозяйка заброшеннго дома приехала по каким-то делам и обнаружила в нужнике бревно. Отодвинув его, она заметила что-то яркое в выгребной яме. Это оказалась женская сумка, выловив ее и открыв, владелица участка нашла удостоверение личности пропавшей женщины.

На допросе парень сразу признался в убийстве матери. Психологическая экспертиза определила, что в момент убийства подросток был в состоянии опьянения, но при этом абсолютно вменяем. Однако на момент расследования его зависимость и чувство вины уже привели к психическому расстройству.

«На закрытом судебном процессе, где слушалось дело, присутствовала вся семья. Старший брат парня просил судей назначить самое строгое наказание — пожизненное заключение в тюрьму. Ведь Али совершил непростительное преступление — лишил жизни собственную мать, которая очень его любила и всегда заботилась о нем», — говорится в публикации.

Согласно информации пресс-службы специализированного межрайонного суда ВКО по уголовным делам, судья принял во внимание тот факт, что особо тяжкое преступление совершено подростком, и определили мерой наказания заключение в колонию для несовершеннолетних на 10 лет.

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