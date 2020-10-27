Мать убитой в Костанае студентки не может получить компенсацию

Осужденные за убийство 18-летней студентки Дарьи Махартовой до сих поры не выплатили родным убитой ни одного тенге моральной компенсации, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Со дня вынесения приговора убийцам 18-летней студентки Дарьи Махартовой в Костанае прошло полтора года. Всего суд назначил осужденным выплатить ей по 4 миллиона каждому, однако выплаты компенсации морального ущерба до сих пор не начались. Женщина говорит, что обращалась к судоисполнителям, но получить конкретного ответа, почему ей не перечисляют деньги, не смогла.

«Судоисполнитель мне сказал, что на данный момент никакого права нет заставлять их работать на зоне, только сейчас, может быть, этот закон будет вступать в силу. Никто мне ничего не говорит, я ни с кем не могу посоветоваться и проконсультироваться и узнать, почему они не выплачивают компенсацию»,- говорит мама убитой студентки Ольга Покатаева.

Женщина рассказывает, что родственники не разделяют ее желание заставить преступников выплачивать компенсацию морального вреда. Но сама Ольга имеет на этот счет свое мнение.

«Я бы в первую очередь немного поправила свое здоровье, оно у меня подкосилось. Хотела бы поставить оградку и памятник на кладбище Даше. И вообще это тоже своего рода наказание, я хочу, чтобы они почувствовали. (…) Я считаю, что я имею право что-то от них получить, чтобы хотя бы немного продолжать жить, чтобы каждый день видеть солнце», — рассказала Ольга Покатаева.

На официальный запрос в Департаменте уголовно-исполнительной системы ответили, что осужденные находятся в учреждении полной безопасности, то есть в тюрьме. Согласно правилам учреждения трудоустроить убийц Даши Махартовой пока не представляется возможным.

«С учетом контингента, содержащегося в учреждении полной безопасности (камерное содержание), в том числе отсутствия отдельных производственных помещений, предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством, вопрос об их трудоустройстве рассматривается. Кроме того, с данными осужденными проводится работа по добровольному погашению ущерба, причиненного преступным деянием. По истечении назначенного тюремного срока указанные лица будут переведены в учреждения УИС соответствующего режима содержания, где вопрос трудоустройства найдет свое решение», — сообщили в Департаменте уголовно-исполнительной системы Костанайской области.

Напомним, в июле 2018 года Дарья Махартова вышла на пробежку и не вернулась домой. Позже ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесопосадке на выезде из Костаная. По подозрению в убийстве были задержаны два жителя Костанайской области. В феврале 2019 года Руслана Ажанова осудили на 23 года, а Анатолия Шевченко — на 25 лет лишения свободы с отбыванием срока в учреждении максимальной безопасности. Позже наказание им ужесточили, первые пять лет срока судебная коллегия постановила отбывать в полной изоляции в аркалыкской тюрьме. По данному делу осудили и двух полицейских, признанных виновными в преступной халатности.

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