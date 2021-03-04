Мать вывезла малышку в степь. Шокирующее преступление расследуют спустя 11 лет в Костанайской области

Дело об убийстве ребенка начали расследовать полицейские Костанайской области, спустя 11 лет после его совершения. До этого никто об исчезновении полуторагодовалой малышки не сообщал. Проверяя поступившую информацию, следователи допросили основную подозреваемую в совершении преступления, — мать девочки. Она призналась в убийстве, передает alau.kz

В одно из подразделений полиции Костанайской области поступило сообщение о том, что в регионе, больше десяти лет назад, было совершено убийство малолетнего ребенка. Расследование полицейские начали с выяснения самого факта его рождения.

«Родился ребёнок, который был зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния, установили роддом, где он родился, там это всё подтверждается медицинской документацией. Хоть и прошло время, есть отметки об этом», — сообщил начальник отдела следственного управления ДП Костанайской области Артём Ткаченко.

Указано было и село, в котором проживала мать девочки. Однако там ни её, ни ребенка не было, причем уже много лет. В итоге полицейские нашли мать ребенка, и она рассказала, что произошло в 2008-ом году.

«В ходе ссоры она ушла из дома. Ну, выгнали её, скажем так, из дома, там по-разному показания… И, в связи с тем, что положение у неё было сложное, жизненное, она оставила ребёнка, скажем так в степи», — говорит Ткаченко.

За окраиной села женщина оставила уже мертвую дочь. Она, как призналась, задушила её, а сама же уехала в другой район области, и прожила там до визита к ней полицейских 11 лет. Впрочем, живет и сейчас. Останков ребенка найти не удалось, более того, изменилась указанная женщиной местность. Там где раньше была степь, пролегла дорога. Получается, что доказывать то, что преступление было действительно совершено, нечем.

«Теоретически, конечно, может быть и самооговор. То есть, должны быть доказательства. Доказательства имеются те, что ребёнок родился, и ребенка сейчас нет. Может быть, он все таки живой, теоретически. Дело в том, что, согласно уголовно-процессуальному Кодексу РК, признательные показания могут лечь в основу обвинения, только при наличии других, объективных доказательств по делу, которых, к сожалению, не имеется», — уточняет начальник отдела.

Как говорят полицейские, подозреваемая раскаялась в содеянном. Она даже не хотела возвращаться на место совершения преступления. Возможно, ей придется сделать это ещё раз, в случае, если найдутся какие-либо новые доказательства её вины. Пока же расследование дела прервано.

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