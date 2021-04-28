Мать зарезала своего четырехмесячного малыша в РК

26 апреля в селе Коптогай Курмангазинского района 41-летняя женщина убила своего 4-месячного ребенка, сообщает zakon.kz.

По данным «АЖ«, она несколько раз ударила младенца кухонным ножом из-за того, что он сильно плакал.

По данному факту начато досудебное расследование по п. 3 ч. 2 ст. 99 (Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), — сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбекалиев.

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