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  4. Мать зарезала своего четырехмесячного малыша в РК

Мать зарезала своего четырехмесячного малыша в РК

Фото из открытых источников

26 апреля в селе Коптогай Курмангазинского района 41-летняя женщина убила своего 4-месячного ребенка, сообщает zakon.kz.

По данным «АЖ«, она несколько раз ударила младенца кухонным ножом из-за того, что он сильно плакал.

По данному факту начато досудебное расследование по п. 3 ч. 2 ст. 99 (Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), — сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбекалиев.

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