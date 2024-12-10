В Казахстане решили пересмотреть общеобразовательный стандарт образования в школах. Проект документа Министерство просвещения вынесло на публичное обсуждение.

В новом стандарте есть сразу несколько предлагаемых нововведений. К примеру, система оценивания GPA. На сегодня такое практикуется в университетах.

«В школах появится социальный GPA — это участие, достижения обучающегося во внеучебной деятельности и общественной жизни, а также результаты дополнительного образования. Это будет способствовать комплексной оценке образовательного процесса. Социальный GPA будет указан в приложении к аттестату об основном среднем образовании», — говорит пресс-секретарь управления образования акимата Костанайской области Анна Лазарева.

В это приложение будут входить спортивные достижения, участие в культурных мероприятиях и волонтерских движениях. По мнению специалистов, внедрение такой системы, позволит мотивировать школьников быть активными не только на уроках. А еще ребят хотят научить использовать готовые инструменты и приложения на основе искусственного интеллекта, путем создания нового обязательного предмета «Глобальные компетенции». Сейчас он проводится в школах как факультатив, но есть вероятность, что с 2026 года его включат в расписание. В документе минпросвещения также есть пункт о новом виде оценивания.

«Будет введено критериальное оценивание по всем предметам, включая физкультуру, музыку и технологию, то есть по каждому предмету педагоги смогут выставлять оценки. Напомню, что ранее, в предыдущем стандарте, физкультура, музыка и технология, оценивались категориями «зачтено», «не зачтено», — сказала Анна Лазарева.

И одним из самых основных предложений стало развитие в школах полиязычия, это термин стал заменой понятия «трехязычие». Планируется вводить изучение нескольких языков одновременно или последовательно с раннего возраста.

«Будет организовано изучение не языковых предметов на казахском языке, в основной и старшей школе по выбору организация образования, то есть сама школа может определять какие предметы могут изучаться на казахском языке. Или на иностранном языке, это могут изучаться учебные предметы: математика, алгебра, геометрия, физика, химия, биология, информатика. Опять же подчеркну, что это будет выбор школы», — отметила Анна Лазарева.

И еще одним новшеством, возможно, станет изучение экологической культуры. Это планируется сделать при помощи уже существующего предмета «Естествознание». Его программу хотят усовершенствовать, поскольку, маленькие казахстанцы должны с раннего возраста учиться бережно относиться к природе.

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