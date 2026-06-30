Математику упростят, нагрузку сократят: что изменится для младших школьников

В Казахстане планируют оптимизировать учебную нагрузку для учеников начальных классов. О предстоящих изменениях в системе образования на заседании Правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.
По ее словам, содержание учебных программ для младших школьников пересмотрено с учетом возрастных особенностей детей, сообщает rus.baq.kz Основная задача изменений — снизить учебную нагрузку, обеспечить преемственность материала и заложить прочную основу читательской, письменной, математической и функциональной грамотности.
Что изменится на уроках математики
Министерство пересмотрело 244 учебные цели по математике для учеников 1–4 классов. Часть тем, не соответствующих возрасту детей, исключили, а некоторые перенесли в программы старших классов.
Кроме того, усилена практическая направленность предмета, сокращен объем сложных теоретических тем, а в начале и конце учебного года появятся разделы «Повторение изученного».
Для первоклассников введут адаптационный период
Как отметила министр, для учащихся первых классов вводится адаптационный период. Он поможет детям с разным уровнем подготовки легче привыкнуть к школьной жизни и постепенно освоить навыки чтения, письма и счета.
Изменения коснутся и языковых предметов
Также обновлены программы по языковым дисциплинам. Добукварный период увеличен до 12 часов, на изучение «Букваря» отведено 84 часа.
Предмет «Родной язык» будут преподавать во втором полугодии в объеме 102 часов.
По данным Министерства просвещения, в учебных программах станет больше заданий, направленных на развитие устной речи, понимания текста, читательской грамотности и письменной коммуникации. Их содержание приведено в соответствие с возрастными особенностями детей и международными подходами к обучению.
Подготовку учителей также усилят
В ведомстве сообщили, что особое внимание будет уделено повышению квалификации учителей начальных классов, а также усилению практической подготовки будущих педагогов.
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