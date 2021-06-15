Матрица эпидситуации по коронавирусу обновилась в РК

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Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 июня 2021 года.
В «красной» зоне: г.Нур-Султан.
В «желтой» зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
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В «зелёной» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области