Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 июня 2021 года.

В «красной» зоне: г.Нур-Султан.

В «желтой» зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

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В «зелёной» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

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