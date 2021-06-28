Матвиенко высказалась о территориальной целостности Казахстана и России

Спикер Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко высказалась о территориальной целостности двух государств, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

В Нур-Султане состоялось 16-е заседание Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Казахстана и Советом Федерации Федерального собрания России.

«Многовековая дружба Казахстана и России стала основой выстраивания на современном этапе конструктивных и взаимовыгодных межгосударственных отношений, основанных на уважении независимости, территориальной целостности и государственности друг друга», — сказал Маулен Ашимбаев, открывая заседание комиссии.

Матвиенко отметила, что взаимоотношения двух стран основываются на взаимном уважении.

«Между нашими странами подписано более 400 договоров и соглашений. Это твердая юридическая, правовая база нашего межгосударственного сотрудничества, участие в создании которой принимали парламенты обеих стран. Основные направления всех этих межгосударственных документов выражаются в обоюдном признании государственности, суверенитета, независимости, территориальной целостности наших государств и невмешательства во внутренние дела друг друга. Это основа основ, которая никогда не претерпит изменений независимо ни от какой политической конъюнктуры», — отметила председатель Совета Федерации.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что за 30 лет Казахстан состоялся как эффективное государство.

«Казахстан — одно из самых эффективных государств на постсоветском пространстве с рыночной развитой экономикой, с устойчивыми государственными институтами, с демократической системой правления, двухпалатным парламентом, и мы искренне, как ваши друзья и партнеры, радуемся успехам Казахстана в его развитии», — отметила спикер Совета Федерации.

Сообщается, что сенаторы двух стран рассмотрели ряд актуальных вопросов двусторонней повестки. В частности, были обсуждены перспективы развития сотрудничества Казахстана и России в аэрокосмической отрасли. В ходе обсуждения поднимались вопросы развития двустороннего взаимодействия в области освоения космоса и совместного использования комплекса Байконур.

Также на повестке был и ряд вопросов развития межрегионального и приграничного сотрудничества, в том числе вопросы совершенствования работы пунктов пропуска через казахстанско-российскую границу.

На границе начитывается 30 пунктов пропуска, из которых 17 многосторонних и 13 двухсторонних. Казахстанская сторона, с учетом загруженности и пропускной способности, определила 27 пунктов, требующих реконструкции.

Маулен Ашимбаев подчеркнул важность эффективной работы таких пунктов пропуска для граждан и представителей бизнеса обеих стран. Спикер Сената подчеркнул необходимость активизации совместных мер по реконструкции таких пунктов пропуска.

«Эти пункты пропуска имеют важное значение для граждан двух стран. Через них ежегодно переходят свыше 44 миллионов человек и 7,5 миллиона автотранспортных средств. Сегодня значительная часть товарооборота между Казахстаном и Россией приходится на приграничные регионы. Соответственно, активно используются эти пункты пропуска представителями бизнеса и транспортно-логистическими компаниями», — сказал председатель Сената.

Маулен Ашимбаев выразил уверенность, что обе страны заинтересованы в эффективной и беспрепятственной работе пунктов пропуска на границе.

Кроме того, депутаты поднимали и экологические проблемы трансграничных рек. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что от решения этих вопросов напрямую зависит социально-экономическое развитие регионов и благополучие граждан, живущих на берегах этих рек.

«В первую очередь речь идет об уменьшении уровня воды реки Жайық и, как следствие, ухудшении экологической обстановки. Река имеет стратегическое значение для жителей региона. От ее состояния во многом зависит развитие сельского хозяйства и, соответственно, обеспечение продовольственной безопасности. Существует также ряд проблем, связанных с Иртышом», — сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената выразил надежду на совместные действия в рамках принятых в прошлом году двусторонних программ по восстановлению экосистем бассейнов трансграничных рек Урал и Иртыш на 2021-2024 годы.

Отмечается, что стороны также выразили уверенность, что активное взаимодействие парламентариев и совместная работа с соответствующими исполнительными органами способствовали бы более эффективному решению этих важнейших экологических вопросов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.