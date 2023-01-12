Мажилис могут распустить в январе

Мажилис Парламента могут досрочно распустить в январе. Об этом сообщил глава Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Арман Кожахметов, передает Tengrinews.kz.

В кулуарах после заседания Мажилиса журналисты спросили у Кожахметова о слухах насчет досрочного роспуска Мажилиса в ближайшие дни.

«Я пока точные сроки не знаю. Возможно, да, в этом месяце. Я думаю, об этом говорил Президент, что в первом полугодии такое решение будет принято. Все для этого подготовлено. Я имею в виду правовую базу. В соответствующие законы внесены изменения о том, что будет смешанная система выборов как в маслихаты, так и в Мажилис. Так что, я думаю, это произойдет в ближайшее время», — отметил Кожахметов.

Он пояснил, что инициативу о роспуске Мажилиса может предложить как председатель палаты, так и просто группа депутатов.

«Могут инициировать сами депутаты о самороспуске. И через два месяца будут объявлены выборы. Когда они (депутаты Мажилиса. — Прим.) сложат полномочия, в таком случае законодательную миссию будет нести Сенат», — уточнил Кожахметов.

Напомним, в Послании народу 1 сентября 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что в первой половине 2023 года пройдут выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.

По закону «О выборах в Республике Казахстан», основанием для назначения внеочередных выборов считается досрочное прекращение полномочий Мажилиса Парламента. Таких образом, сначала депутаты должны сложить полномочия и только затем можно будет назначить дату проведения выборов. Выборы должны пройти в течение двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий.

«Моментом начала срока, в течение которого должны быть проведены внеочередные выборы депутатов, является день введения в действие акта Президента о роспуске Мажилиса. Этот срок заканчивается с истечением двух месяцев. Если окончание срока приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца», — говорится в законе.