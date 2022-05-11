Мажилис принял в работу законопроект о банкротстве граждан

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Мажилисмен добавил, что Комитет по финансам и бюджету рассмотрит данный законопроект и подготовит по нему заключение до 26 апреля 2023 года.
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов отметил важность данного законопроекта для населения. В связи с этим дал ряд поручений своим коллегам.
Этот законопроект особенно чувствителен для населения, поэтому рабочей группе необходимо найти баланс между интересами финансовых институтов и запросами нашего населения, простых граждан. Необходимо привлечь к нашей работе общественников, экспертов. Все обсуждения должны вестись открыто и гласно. Население должно понимать логику принятого нами решения в законопроекте.
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