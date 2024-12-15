Казахстанцы стали реже жаловаться на медицинские учреждения. Однако депутаты не видят в этом заслуги больниц. Они считают, что граждане просто не видят в этом никакой пользы. Мажилисмены сегодня вновь критиковали систему социального медстрахования. Парламентарии не скрывают, что, хотя и платят обязательные взносы, сами лечатся в частных кабинетах, сообщает телеканал КТК.

Депутаты вновь говорили о проблемах в системе обязательного медстрахования. Мажилисмены даже покинули свои парламентские кабинеты и выехали в один из медицинских центров столицы. На заседании Общественной палаты чиновники от Минздрава бодро отрапортовали об итогах работы за год. Показатели в докладах, как обычно, оказались весьма позитивными. К примеру, глава Фонда обязательного медстрахования заявила, что казахстанцы стали реже жаловаться на работу больниц и поликлиник. Количество обращений снизилось на целых 10%. Однако депутатов столь радужная статистика не обнадежила.

Айдос Сарым, депутат Мажилиса Парламента РК: – А может, люди просто устали к вам обращаться? Честно скажу, я по своей семье знаю. Я сейчас стараюсь искать частные клиники. Потому что полагаться на государственную систему и на очереди, которые есть, состояние здоровья родных не позволяет.

Не рассчитывает на государственные медучреждения и коллега Сарыма Асхат Аймагамбетов. Причем мажилисмен подчеркивает, что дело не в самих специалистах на местах, а в системе, в которой они вынуждены работать.

Асхат Аймагамбетов, депутат Мажилиса Парламента РК: – Когда это касается моих детей, мы обращаемся в частную клинику. В садиках, если он заболел, вирусную инфекцию поймал, то пока ты запишешься, дадут тебе справку, а без справки не принимают. Сам институт, он на самом деле неплохой, и он нужен. Но то, как его реализовали у нас, в такой извращенной форме, к сожалению, это подорвало доверие.

Депутаты считают, что навести порядок в ОСМС могла бы цифровизация. В фонде же на этот счет грандиозных планов пока не строят. Рассказали только, что намерены внедрять онлайн-оповещения о прекращении действия медицинской страховки.

Индира Саркенова, зам. председателя Фонда обязательного медицинского страхования: – Будет приходить уведомление о том, конкретный человек застрахован или не застрахован либо о пропущенных платежах. Пока один банк, но мы начали работать с другими банками тоже.

Звучали на заседании Общественной палаты и предложения о повышении взносов граждан в систему ОСМС. В частности, тем, кто зарабатывает в месяц больше принятого порога в 850 тысяч тенге. Мол, восполнение финансирования, которого якобы не хватает, улучшит качество оказываемых услуг. Однако депутаты посчитали такой подход несправедливым.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.