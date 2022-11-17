McDonald’s приостанавливает работу в Казахстане

Компания приостановит работу всех своих ресторанов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В компании это решение объясняют ограничениями в местных поставках.

«McDonald’s с 18 ноября временно приостановит работу всех своих ресторанов в Казахстане. Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы. О сроках открытия ресторанов будет сообщено позже», — сказано в официальном сообщении.

Рестораны McDonald’s расположены в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде, они обеспечивают работой около 2000 человек.

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