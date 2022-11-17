USD 459.05
EUR 475.67
RUB 7.61
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. McDonald’s приостанавливает работу в Казахстане

McDonald’s приостанавливает работу в Казахстане

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Компания приостановит работу всех своих ресторанов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В компании это решение объясняют ограничениями в местных поставках.

«McDonald’s с 18 ноября временно приостановит работу всех своих ресторанов в Казахстане. Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы. О сроках открытия ресторанов будет сообщено позже», — сказано в официальном сообщении.

Рестораны McDonald’s расположены в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде, они обеспечивают работой около 2000 человек.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Раз в четыре года. Костанайцу с инвалидностью придется несколько лет ждать новую коляску
Следующая новость

Ситуациию с получением багажа прокомментировало руководство аэропорта Костаная