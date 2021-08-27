МЧС: Число погибших при взрыве на складе боеприпасов в Таразе выросло до девяти

По последним данным, в результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, погибли девять человек, в том числе сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Личности погибших устанавливаются. Продолжаются поиски ещё двоих человек. По предварительной информации, в больницу поступило 49 сотрудников ДЧС.

На месте происшествия работает оперативная группа МЧС во главе с министром.

Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано:

МЧС – 153 сотрудника, 46 единиц техники;

ДП – 400 сотрудников, 54 единицы техники;

В/ч №28349 – восемь сотрудников, две единицы техники;

В/ч №5513 НГ – 273 военнослужащих, 12 единиц техники;

Нацгвардия – 520 человек и 250 человек находятся в резерве.

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