С 1 февраля 2026 года в Казахстане вступает в силу новая норма в сфере гражданской защиты, которая вводит обязательное получение заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности перед его приёмкой и вводом в эксплуатацию.

Как уточняется, ответственность за получение такого заключения возлагается на заказчика строительства. Требование распространяется на объекты с массовым пребыванием людей, а также на здания высотой более 28 метров, в том числе многоквартирные жилые дома.

Заключение будет выдаваться территориальными органами уполномоченного органа в области гражданской защиты по итогам пожарно-технического обследования уже построенного объекта соответствующей категории.

Порядок выдачи документа и его форма утверждены приказами Министерство по чрезвычайным ситуациям от 26 августа 2025 года № 359 «Об утверждении Правил выдачи заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности» и от 6 августа 2025 года № 309 «Об утверждении формы заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности». Нормативные правовые акты размещены в открытом доступе.

Получение заключения будет осуществляться в электронном формате в виде государственной услуги через веб-портал электронного правительства в информационной системе «Государственная база данных “Е-лицензирование”».

