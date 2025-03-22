В связи с повышением температуры воздуха толщина льда на водоемах уменьшается, что создает угрозу для жизни и здоровья людей, сообщает МЧС РК.
Появляются трещины и промоины, значительно повышая риск провала под лед. МЧС настоятельно рекомендует воздержаться от выхода на лед, в том числе для подледной рыбалки, и строго соблюдать меры безопасности. Выезд на лед на любом виде транспорта запрещен.
«Особое внимание следует уделить безопасности детей – не оставляйте их без присмотра и разъясняйте им опасность выхода на тонкий лед», — говорится в обращении МЧС РК.
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