МЧС обратилось к казахстанцам

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Министерство по чрезвычайным ситуациям РК обратилось к гражданам с просьбой соблюдать меры безопасности в связи с непогодой, сообщает Zakon.kz.
Министерство рекомендовало при объявлении штормовых предупреждений воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.
«Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения транспортных средств на автодорогах», сообщает МЧС РК.
В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии, держаться подальше от деревьев, нависающих конструкций, линии электропередач и рекламных щитов.
Также напомнили не оставлять детей без присмотра.
«Сильные морозы могут способствовать увеличению техногенных пожаров. В связи с этим настоятельно рекомендуем не перекаливать печи и не перегружать электросети одновременным включением электроприборов большой мощности», сообщает МЧС РК.