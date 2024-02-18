МЧС обратилось к казахстанцам

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК обратилось к гражданам с просьбой соблюдать меры безопасности в связи с непогодой, сообщает Zakon.kz.

Министерство рекомендовало при объявлении штормовых предупреждений воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.

«Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения транспортных средств на автодорогах», сообщает МЧС РК.

В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии, держаться подальше от деревьев, нависающих конструкций, линии электропередач и рекламных щитов.

Также напомнили не оставлять детей без присмотра.

«Сильные морозы могут способствовать увеличению техногенных пожаров. В связи с этим настоятельно рекомендуем не перекаливать печи и не перегружать электросети одновременным включением электроприборов большой мощности», сообщает МЧС РК.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.