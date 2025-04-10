В последние дни в казахстанских СМИ, а затем и в социальных сетях, блогах и мессенджерах активно распространяется информация о якобы ожидающемся разрушительном землетрясении, “предсказанном” китайскими учеными.

Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Республики Казахстан разъясняет, что на самом деле стоит за этими заявлениями.

Факт 1. Группа ученых под руководством Чжу Хунбина из Пекинского агентства по землетрясениям действительно высказала предположение о наличии некоего цикла, согласно которому сильные землетрясения магнитудой свыше 8 происходят в некоторых регионах Китая каждые 30–40 лет. На основании этого выдвинута гипотеза, что подобный цикл начинается сейчас.

Факт 2. Исследование касается исключительно территорий Китая — провинций Сычуань и Юньнань, расположенных в районе разлома Лунмэньшань, а также Восточных Гималаев. Эти регионы находятся в тысячах километров от Казахстана и относятся к совершенно другому сейсмическому поясу. Никакой связи с территорией нашей страны данное исследование не имеет.

Теперь о распространённых домыслах:

Домысел 1. “Китайские ученые прогнозируют землетрясение магнитудой более 8 баллов.” Это утверждение — неправда. Исследование носит научно-гипотетический характер, и не является точным прогнозом. Ученые не предсказывают конкретное землетрясение — они анализируют цикличность событий в рамках одного геологического разлома. Заголовки, утверждающие обратное, недостоверны и вводят в заблуждение.

Домысел 2. “Разрушительное землетрясение в Китае обязательно затронет Казахстан.” Это также не соответствует действительности. Указанные в исследовании регионы слишком удалены от нашей территории, чтобы даже самое мощное землетрясение могло оказать влияние на Казахстан.

Вывод: ННЦСНИ МЧС Республики Казахстан призывает граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и критически относиться к публикациям, распространяемым в СМИ и особенно в социальных сетях.

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