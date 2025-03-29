Силы и средства гражданской защиты Казахстана 28 марта приведены в состояние повышенной готовности в связи с рисками возможной сейсмической активности в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По информации ведомства, по поручению главы МЧС Казахстана оперативный штаб по контролю за сейсмообстановкой перешел на круглосуточный режим работы. Меры направлены на оперативное реагирование и минимизацию последствий возможных природных катастроф.

На базе Командного центра МЧС под председательством вице-министра Батырбека Абдышева состоялось совещание с участием представителей государственных органов. Обсуждены вопросы межведомственной координации, а также уточнены планы действий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В готовность приведены оперативные группировки спасателей из близлежащих регионов.

«Проведена видеоконференция с территориальными штабами, на которой подчеркнута необходимость слаженной работы всех экстренных служб для предотвращения катастрофических последствий», – отмечают в министерстве.

В целях усиления координации в регион направлена оперативная группа МЧС во главе с руководством ведомства. Спасательные подразделения и специализированная техника передислоцированы в сейсмоопасные населенные пункты области.

Особое внимание уделено вопросам мониторинга сейсмической активности, информирования населения и готовности экстренных служб. Принятые меры направлены на защиту жизни и здоровья граждан, а также обеспечение безопасности объектов промышленности и жизнеобеспечения.

28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и Таразе. Наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района.

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