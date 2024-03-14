МЧС предупреждает казахстанцев

«Погода изменчива, и как показывает практика, резкое понижение температурного фона в конце прошлого года привело к промерзанию почвы, формированию ледяной корки на поверхности земли. Вдобавок, по данным многолетних наблюдений на метеостанциях, в марте и апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков, как снега, так и дождя, и тем самым привести к возникновению опасных паводковых явлений. В третьей декаде марта ожидается потепление в восточной и северной части страны. Сегодня все силы и средства приведены в готовность (для борьбы с паводками. — Прим.). Более 39 тысяч человек и 11 тысяч техники. Можем также привлечь силы с других регионов для оказания помощи при необходимости», — сообщил Аскаров на брифинге в СЦК.