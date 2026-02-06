Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей Костанайской области об ухудшении погодных условий 6 февраля.
По данным синоптиков, на востоке и юге области ожидаются снег и метель, при этом ночью на юге региона прогнозируется сильный снег. На западе, севере и востоке области возможен туман.
Ветер северо-западный, на востоке и юге области его скорость может достигать 15–20 метров в секунду.
В Костанае 6 февраля также ожидается туман, что может осложнить дорожную обстановку.
Спасатели рекомендуют водителям и пешеходам соблюдать меры предосторожности, учитывать погодные условия при планировании поездок и быть особенно внимательными на дорогах.
Нацфонд — детям: более 196 тысяч школьников получили новые выплаты
В Рудном открылась школа на 900 мест с государственным языком обучения
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.