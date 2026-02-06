USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

МЧС предупреждает о непогоде в Костанайской области

— Сегодня, 11:13
Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей Костанайской области об ухудшении погодных условий 6 февраля.

По данным синоптиков, на востоке и юге области ожидаются снег и метель, при этом ночью на юге региона прогнозируется сильный снег. На западе, севере и востоке области возможен туман.

Ветер северо-западный, на востоке и юге области его скорость может достигать 15–20 метров в секунду.

В Костанае 6 февраля также ожидается туман, что может осложнить дорожную обстановку.

Спасатели рекомендуют водителям и пешеходам соблюдать меры предосторожности, учитывать погодные условия при планировании поездок и быть особенно внимательными на дорогах.



