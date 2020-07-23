Меценаты помогли закупить кислородные аппараты для районов

Костанайские мечети и меценаты города решили помочь врачам и пациентам, которые сейчас вместе борются с пневмонией и коронавирусом. Благодаря совместным усилиям они закупили несколько десятков кислородных аппаратов. Все они отправятся в города и районы области, передает alau.kz

На помощь людям, больным пневмонией и коронавирусом спешат не только врачи, но и меценаты. С начала июля муфтии страны объявили акцию «Подари надежду жизни». В ее рамках мечети Костаная смогли собрать 20 миллионов тенге, которые им передали предприниматели и организации города. На эти деньги были куплены кислородные аппараты.

«До сегодняшнего дня заказали 44 аппарата. 34 аппарата из них мы уже получили. Все аппараты отправятся в районы области. Город мы не оставляем, потому что мы уже достаточно доставили. Это станет третьим этапом в рамках нашего плана о помощи»,- рассказал Бакытбек Тажимбетов, главный имам Костанайской области.

Этапы — это сбор средств в поддержку заболевших и закуп необходимого оборудования и средств для больниц. Кислородные аппараты заказывают в Турции, но доставку могут организовать и из России, чтобы выиграть время — если пациентам они понадобятся срочно. Уже пришедшее оборудование готовят к отправке. 6 аппаратов увезут в Узункольский район, 2 в Рудный, 15 в Тобыл.

«Наша главная цель – чтобы все аппараты были доставлены и работали во благо народа, чтобы люди выздоровели. Мы верим, что наша цель осуществится»,- сказал Бакытбек Тажимбетов.

На покупке оборудования в костанайской мечети останавливаться не хотят. Они намерены продолжить сбор средств и на этот раз помочь покупкой лекарств, а также масок и перчаток для врачей.

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