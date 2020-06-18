Медаль для молодежи появилась в Казахстане

В Казахстане появилась новая медаль для молодежи. Ее будут вручать за успешное прохождение заданий в сферах спорта, творчества, волонтерства и ряда других, передает alau.kz

Для казахстанской молодежи разработали собственную медаль. Называется она довольно громко «Медаль Елбасы». А все потому что этот знак станет результатом прохождения новой гос.программы. Она посвящена воспитанию молодого поколения. Для обладателей медали обещают некоторые бонусы. Например, для школьников она может стать преимуществом в получении будущих грантов в университетах. Но чтобы медаль появилась у молодого человека, ему предстоит пройти череду испытаний.

«Каждому участнику предлагается программа саморазвития по семи направлениям: в спорте, чтении книг, волонтерстве, национальном наследии, трудовой практике и в туристических походах. В разработке программы использовался лучший мировой опыт аналогичных программ. Единственным критерием для участия является возраст. Участник должен быть от 14 до 29 лет»,- рассказал Василий Цымбалюк, руководитель управления образования акимата Костанайской области.

Чтобы приступить к выполнению заданий нужно подать заявку на специальном сайте me.fpp.kz. Затем выбрать уровень сложности будущих заданий. Его разделили по категориям. За сравнительно легкие можно получить бронзовую медаль, а более тяжелые приведут участника к золотой.

«При помощи специально закрепленного наставника можно сформировать индивидуальную программу развития, выбрав виды деятельности. И график по своим предпочтениям. Индивидуальный график может быть составлен таким образом, что и молодые люди с ограниченными возможностями смогут принять участие в данной программе»,- пояснил Василий Цымбалюк.

Чтобы преодолеть бронзовый уровень нужно заниматься спортом 3 месяца по часу в неделю, а еще прочесть 3 книги и 2 дня посещать экскурсии. Серебряный уровень потребует от участника полгода заниматься волонтерством каждую неделю. А среди заданий на золотую медаль трудовая практика, тур.походы и полгода развития собственных талантов. Перечисленные задания лишь некоторые из обязательных.

«Для участия в программе уже зарегистрировалось более 350 человек с нашей области, а по республике свыше 8 тысяч. Уже подобраны и обучены наставники. В области планируется охватить около 1000 участников»,- сообщил руководитель управления образования.

Всю подробную информацию о программе и получении медали можно узнать по телефону 26-77-09.

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