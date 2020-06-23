Медали за борьбу с коронавирусом получили костанайцы

Медали за борьбу с распространением коронавируса сегодня получило 10 костанайцев. Это представители различных сфер: коммунальных служб, социальные работники, госслужащие, врачи и другие. Кто-то боролся с инфекцией на передовой, а кто-то помогал городу функционировать в обычном режиме, передает alau.kz

Формат онлайн становится уже привычным для нашей жизни. Вот так и сегодня, онлайн прошло награждение тех, кто боролся и борется с коронавирусом. Это не только медицинские работники, полицейские, но и волонтеры, представители НПО, сотрудники коммунальных служб, гослужащие, а также меценаты. Для них с поздравительной речью выступил Президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Наша страна не единственная, которая подверглась коронавирусной атаке. После отмены режима чрезвычайного положения мы расслабились, это надо признать. Многие государственные служащие и граждане подумали, что опасная фаза уже позади, уже пройдена. Произошла недооценка рисков», — сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что именно сплоченность людей различных сфер помогает бороться с инфекцией. Так, специалисты областного центра психического здоровья одними из первых бросились на помощь сотрудникам скорой помощи.

«Первый карантинный госпиталь был создан на базе областного центра психического здоровья, на 100 коек. За эти месяцы количество коек у нас увеличилось до 500. мы готовы работать и продолжаем эту работу. За эти неполные 4 месяца через наш центр прошли 100 людей», — поделился главный врач костанайского областного центра психического здоровья Владимир Михайленко.

Это контактные, те кто побывал в карантине и те кто непосредственно болел. Помогали в недопущении распространения инфекции и сотрудники реабилитационного центра. Они бросили все свои силы, чтобы быть и помогать своим подопечным.

«11 коллективов медико-социальных учреждений области были переведены на режим самоизоляции, начиная от обслуживающего персонала, администрации центров. Все находились со своими подопечными 24 часа в сутки, тем самым они, конечно, разработали все карантинные мероприятия, дезрежим соблюдали, масочный, постарались изолировать посещение пациентов родственниками», — рассказала директор костанайского областного реабилитационного центра Айгуль Мурзабекова.

Медаль «Халык алгасы» получили и представители коммунальной сферы. Директор ТОО «Межрегионэнерготранзит» Владимир Кан считает, что в первую очередь эта награда получена благодаря тому, что во время пандемии их работа не прекращалась.

«Основное наверно отметили нашу работу, что 7 апреля, когда из-за стихийных явлений произошла авария в сетях АО «KEGOC». По сетям ТОО межрегионэнерготранзит мы смогли запитать город, чтобы снять ограничения, хотя это нормальным режимом не предусмотрено», — пояснил генеральный директор ТОО «Межрегионэнерготранзит» Владимир Кан.

Все те кого наградили сегодня, едины в том что это не личная награда, а целых коллективов. Такие же награды получат еще 117 костанайцев. В рамках профессиональных праздников и Дня столицы.

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