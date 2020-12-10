Медалями «Халық алғысы» наградили участниц Альянса женских сил

Награды за участие в борьбе с заболеванием, а также за проявленную активность в сферах образования и здравоохранения получили участницы Альянса женских сил Костанайской области. Награждение прошло на состоявшейся конференции, передает alau.kz.

Что значит быть успешной современной женщиной? В Альянсе женских сил Костанайской области ответ на этот вопрос знают точно. Ведь здесь самые активные представительницы прекрасного пола в нашем регионе ратуют за гендерное равенство. Именно оно, по мнению участниц альянса, ключ ко всему. Накануне женщины собрали одну из итоговых в этом году конференций, чтобы обсудить роль современной казахстанки.

«Гендерное равенство дает возможность карьерного роста, продвижения женщин и укрепления института семьи. В Костанайской области созданы условия для наиболее полной реализации способностей женщин во всех сферах трудовой, общественной и личной жизни»,- сказала на конференции Римма Бектурганова, председатель Альянса женских сил Костанайской области.

Чтобы использовать созданные условия, участницы альянса предлагали проводить специальное обучение для женщин из числа многодетных мам и матерей-одиночек. Обсуждаемые курсы могли бы помочь найти себя и начать собственный бизнес. За женским взглядом на вопросы семьи и карьеры сторонне наблюдал один из немногочисленных мужчин из гос.аппарата, приглашенный на заседание Альянса. Могло показаться, что гость чувствует себя немного непривычно на подобном собрании, но зам. акима региона подчеркнула, что сейчас важно уходить от стереотипов.

«Меня единственное смущает, что когда мы обсуждаем весь наш потенциал женский, почему-то мы всегда среди женщин. Мы готовы выступить на любых площадках: международных, междугородних. Неважно. Перед сотнями мужчин если надо доказать свою женскую состоятельность. Я думаю, что нам пора выходить на фронт, как говорится. Хватит хвалить себя внутри себя. Надо выходить на передовую, обращаться к мужчинам»,- выразила мнение заместитель акима Костанайской области Бахыт Есимова.

Свежий взгляд на работу альянса ее участницам еще предстоит обсудить. Пока же они подвели итоги уходящего года и провели награждение самых активных женщин организации. Их наградили благодарственными письмами и медалями «Халық алғысы» за плодотворную работу в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и борьбы с пандемией.

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