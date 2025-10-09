Согласно данным Бюро национальной статистики, по итогам исследования, проведённого в апреле, медианная заработная плата в Казахстане в 2025 году составила 317 512 тенге.

Медианная заработная плата — это показатель, который отражает середину распределения доходов: половина работников получает больше этой суммы, а половина — меньше. Для сравнения, в 2024 году медианная зарплата в Казахстане составляла 285 677 тенге, что на 11% ниже текущего уровня, сообщает informburo.kz

Средняя зарплата у работников с послевузовским образованием составляла 672 493 тенге, у работников с высшим и средним образованием – 497 563 и 289 673 тенге.

В исследовании приняли участие 3,3 миллиона человек обоего пола, которые проработали не менее одного месяца на крупных предприятиях, а также в выбранных для анализа организациях среднего и малого бизнеса. При этом индивидуальных предпринимателей и микропредприятия в расчет не включали.

«Данные о фактической заработной плате за апрель учитывали все доплаты, надбавки, премии, налоги и пенсионные отчисления», – отметили в Бюро национальной статистики.

Во втором квартале 2025 года средняя заработная плата в Казахстане составила 448 620 тенге.

