Согласно данным Бюро национальной статистики, по итогам исследования, проведённого в апреле, медианная заработная плата в Казахстане в 2025 году составила 317 512 тенге.
Медианная заработная плата — это показатель, который отражает середину распределения доходов: половина работников получает больше этой суммы, а половина — меньше. Для сравнения, в 2024 году медианная зарплата в Казахстане составляла 285 677 тенге, что на 11% ниже текущего уровня, сообщает informburo.kz
Средняя зарплата у работников с послевузовским образованием составляла 672 493 тенге, у работников с высшим и средним образованием – 497 563 и 289 673 тенге.
В исследовании приняли участие 3,3 миллиона человек обоего пола, которые проработали не менее одного месяца на крупных предприятиях, а также в выбранных для анализа организациях среднего и малого бизнеса. При этом индивидуальных предпринимателей и микропредприятия в расчет не включали.
«Данные о фактической заработной плате за апрель учитывали все доплаты, надбавки, премии, налоги и пенсионные отчисления», – отметили в Бюро национальной статистики.
Во втором квартале 2025 года средняя заработная плата в Казахстане составила 448 620 тенге.
Какую погоду обещают синоптики костанайцам
Вице-министр труда рассказал, что его семья ежемесячно тратит около 500–600 тысяч тенге
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.