Медицинский колл-центр начал функционировать в Костанайской области

С 12 июля будет функционировать медицинский колл-центр для населения.

Телефоны: 8 7142 393-777 и 109

Данный колл центр работает с 09:00 до 18.00 часов без выходных.

Создан для повышения уровня информированности жителей области по вопросам оказания медицинской помощи, в том числе по вопросам коронавирусной инфекции.

Кроме того по данному номеру граждане могут оставлять свои жалобы по вопросам здравоохранения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.