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Медицинский колл-центр начал функционировать в Костанайской области

smol.aif.ru

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С 12 июля будет функционировать медицинский колл-центр для населения.

Телефоны: 8 7142 393-777 и 109

Данный колл центр работает с 09:00 до 18.00 часов без выходных.
Создан для повышения уровня информированности жителей области по вопросам оказания медицинской помощи, в том числе по вопросам коронавирусной инфекции.
Кроме того по данному номеру граждане могут оставлять свои жалобы по вопросам здравоохранения.

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