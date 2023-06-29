Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет в Костанайскую область

В Костанайскую область прибывает специализированный поезд «Саламатты Қазақстан».

Приём будут вести такие врачи, как терапевт, стоматолог, офтальмолог, ЛОР, хирург, уролог, маммолог, педиатр, психолог.

Также можно будет пройти УЗИ, сделать флюорографию. Время обслуживания каждой станции поезда составляет 1-2 дня.

Прием граждан проводится с 09.00 до 18.00 часов без перерыва.

Поезд прибывает 5 июля. врачи будут вести прием в нескольких населённых пунктах — Тогузак, Денисовка, Зааятская, Казанбасы, Челгаши.

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