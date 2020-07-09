Медикам нужна помощь! В костанайские больницы требуются санитарки, разнорабочие и волонтеры

Нам нужны люди!!!Костанайская областная и костанайская городская больницы примут на работу санитарок и разнорабочих. Нужны волонтеры, готовые к непростой, но очень нужной, полезной работе (с оплатой). И в чистую, и в грязную зоны. В провизоры и инфекционные стационары. Печально, но факт за все время работы стационаров крайне редко кто-то предлагал медицинским работникам помощь. Все чаще — критика, упрёки, обвинения, угрозы, нападения. А помощь реально нужна. Физическая. Персонал выдыхается. Нам нужны люди для работы санитарами, уборщиками, погрузчиками кислородных баллонов и регистраторами. Персонал сиационаров работает через день. Физически люди очень устали.
Если вы готовы помочь, обращайтесь по телефону 534446 — приёмная главного врача областной больницы и 534960 — отдел кадров костанайская городская больница.
Трудоустройство официальное, обеспечение сизами. Зарплата в зависимости от позиции по указанным номерам.
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264 - летальных случаев
1314 - в Костанайской области