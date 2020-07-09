Медикам нужна помощь! В костанайские больницы требуются санитарки, разнорабочие и волонтеры

Нам нужны люди!!!Костанайская областная и костанайская городская больницы примут на работу санитарок и разнорабочих. Нужны волонтеры, готовые к непростой, но очень нужной, полезной работе (с оплатой). И в чистую, и в грязную зоны. В провизоры и инфекционные стационары. Печально, но факт за все время работы стационаров крайне редко кто-то предлагал медицинским работникам помощь. Все чаще — критика, упрёки, обвинения, угрозы, нападения. А помощь реально нужна. Физическая. Персонал выдыхается. Нам нужны люди для работы санитарами, уборщиками, погрузчиками кислородных баллонов и регистраторами. Персонал сиационаров работает через день. Физически люди очень устали.

Если вы готовы помочь, обращайтесь по телефону 534446 — приёмная главного врача областной больницы и 534960 — отдел кадров костанайская городская больница.

Трудоустройство официальное, обеспечение сизами. Зарплата в зависимости от позиции по указанным номерам.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.