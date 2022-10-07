Медики не исключают роста числа заболевших COVID-19 среди детей и подростков в Костанайской области

Эпидобстановка по Ковид-19 в Костанайской области относительно благополучная, однако расслабиться можно будет, когда регион выйдет на абсолютный ноль, говорит Гульнар Оспанова.

То есть в сутки не будут регистрировать ни одного случая коронавирусной инфекции. За предыдушую неделю был 61 случай, за последнюю — 40. При этом значительно снизились темпы вакцинации. В день прививается не более ста человек.

«В нашем регионе сейчас имеется вакцина «Кавак». Недавно поступила. Семь тысяч доз свежей вакцины. И «Синофарм» «Vero Cell» порядка 49 тысяч доз. Вакцина «Пфайзер» у нас должна поступить в октябре-ноябре месяце», — говорит и.о.заместителя руководителя управления здравоохранения Костанайской области Гульнар Оспанова.

Напомним, ей прививают детей, беременных и кормящих женщин. Так как уже несколько месяцев вакцины в регионе нет, привиться, а значит защитить себя от коронавирусной инфекции эти категории костанайцев не могут. При этом специалисты не исключают возможности роста числа заболевших среди детей и подростков. Пока их болеет мало.

«Больше болеет взрослых. Но не исключено что у нас пойдет рост заболеваемости среди детей. Потому что школа, похолодание, опять мы все в закрытых помещениях, поэтому возможен рост и среди школьников, как в прошлом году мы отмечали. Уже ближе к ноябрю, к концу октября, мы отмечали большой рост заболеваемости среди детей и подростков», — говорит Гулим Досумова.

Относительно благополучной считают обстановку и по острым респираторно-вирусным инфекциям. В среднем по области регистрируется от двух до двух с половиной тысяч случаев в неделю, что для осени считается нормой. Также на брифинге рассказали том, что в регион поступило 80 тысяч доз вакцины от гриппа. Прививку уже получили более шести тысяч человек, входящих в группу риска. А вот возможности привиться платно и по желанию у костанайцев нет.

«Платная вакцина — это такая большая проблема. Она решается. Но пока платной вакцинации нет», — отмечает Досумова.

При этом специалисты рекомендуют привиться и от коронавируса и от гриппа, так не исключают возможности заражения двумя инфекциями одновременно. В случае их наслоения, последствия для организма человека могут быть достаточно тяжелыми.

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